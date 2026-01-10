Scontro mortale tra auto a Carmagnola: perde la vita un’anziana di 85 anni

CARMAGNOLA – Grave scontro tra auto questa mattina a Carmagnola, in località Casanova, all’incrocio tra strada Poirino e via Molinasso. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre vetture.

Il bilancio conta sei persone ferite e una donna di 85 anni deceduta. L’anziana viaggiava a bordo dell’auto condotta dalla figlia, che è rimasta ferita nello scontro insieme agli altri conducenti e passeggeri coinvolti.

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Croce di Moncalieri, dove ha perso la vita poco dopo l’arrivo, nonostante l’intervento dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nell’assistenza ai feriti e nella messa in sicurezza della carreggiata. I conducenti dei veicoli sono stati poi sottoposti agli accertamenti di rito.

