Incendio all’ex depositeria del Boschetto a Nichelino, il rogo è stato domato
I Vigili del Fuoco sono riusciti a circoscrivere tempestivamente le fiamme e a domare il rogo
NICHELINO – Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 gennaio per un incendio divampato all’interno dell’ex depositeria del Boschetto. L’allarme è scattato intorno alle 17.30.
Sul posto sono intervenute tempestivamente alcune squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno prima circoscritto le fiamme e successivamente domato il rogo, evitando conseguenze più gravi. L’area è stata messa in sicurezza.
Presenti anche il sindaco Giampiero Tolardo e l’assessore alla Protezione Civile Fiodor Verzola, oltre ai carabinieri per gli accertamenti. “L’incendio nella ex depositeria del Boschetto è stato domato e la sicurezza ripristinata”, ha comunicato Verzola.
Restano in corso le verifiche sulle cause: al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto doloso.
