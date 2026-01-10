Messaggi minacciosi da Tehran verso manifestanti iraniani a Torino

TORINO – Oggi, sabato 10 gennaio alle ore 15, in Piazza Arbarello a Torino, sulla Passeggiata Marco Pannella, si è svolta una manifestazione intitolata “Libertà per gli iraniani! Libertà per l’Iran!” per esprimere solidarietà ai manifestanti che in Iran scendono in piazza sfidando la repressione del regime teocratico degli Ayatollah.

L’iniziativa è stata promossa congiuntamente da Europa Radicale, Associazione Iran Libero e Democratico, Associazione Radicale Adelaide Aglietta e PSI.

Durante la manifestazione, i partecipanti hanno ricordato il coraggio di chi in Iran protesta per la libertà, la fine dell’oppressione e il cambiamento del regime, denunciando la lunga serie di violazioni dei diritti civili nel Paese.

Le minacce

Durante la manifestazione è emerso che diverse persone di origine iraniana residenti in città hanno ricevuto messaggi minacciosi. Queste ultime, legate all’Associazione Iran Libero e Democratico, hanno segnalato il fatto alla Digos, che ha avviato accertamenti sulle intimidazioni e sui contenuti dei messaggi ricevuti.

A riceverli, secondo quanto comunicato, sono persone riconducibili all’Associazione Iran libero e democratico, di cui uno dei fondatori è Tullio Monti, che era oggi presente alla manifestazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese