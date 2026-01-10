Addio a Fiorenzo Grujuela, è stato sindaco di Ivrea per due mandati

IVREA – Addio a Fiorenzo Grijuela, ex sindaco della città, scomparso nelle ultime ore. Con la sua morte se ne va una figura centrale della vita politica eporediese, protagonista di una stagione complessa e spesso divisiva.

Grijuela aveva iniziato l’attività sul territorio come sindacalista della Cgil in Olivetti, per poi guidare la città dal 1998 al 2008, per due mandati consecutivi, in un periodo di profonda trasformazione per la città. Furono anni segnati dal difficile passaggio del territorio oltre l’era Olivetti, con un tessuto economico e sociale messo alla prova da chiusure industriali, cambiamenti culturali e nuove fragilità. In quel contesto, il Comune divenne un centro di confronto politico acceso e continuo.

La sua esperienza amministrativa resta legata a un decennio in cui Ivrea ha dovuto confrontarsi con il cambiamento, affrontando nodi strutturali che ancora oggi fanno parte del dibattito pubblico.

