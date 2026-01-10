La Fiamma Olimpica torna a bruciare a Torino, il programma di domani

TORINO – Domani, domenica 11 gennaio, la città tornerà a respirare l’atmosfera dei Giochi Olimpici Invernali con l’arrivo in città della Fiamma di Milano Cortina 2026, in vista dell’evento olimpico in programma.

Un passaggio dal forte valore simbolico, che arriva a vent’anni dalle Olimpiadi Invernali di Torino 2006, capaci di segnare in modo indelebile la storia recente della città e la sua vocazione sportiva internazionale.

La Fiamma Olimpica è partita da Roma il 6 dicembre 2025 e sta attraversando tutte le regioni italiane in un viaggio lungo 63 giorni e oltre 12mila chilometri, portando con sé i valori olimpici di pace, unità, amicizia e speranza.

Ieri la staffetta ha fatto tappa in Piemonte, partendo dalla città di Cuneo, prima di proseguire oggi verso il capoluogo regionale.

Il programma di domenica a Torino

A Torino la Fiamma Olimpica prenderà il via alle ore 14.30 dall’area antistante lo stabilimento Stellantis di corso Agnelli. Da qui il primo tedoforo darà inizio alla staffetta cittadina, che si svilupperà lungo un percorso di circa 11 chilometri, attraversando alcuni dei luoghi più rappresentativi della città: piazza Gran Madre, la Mole Antonelliana, le Porte Palatine e piazza della Repubblica.

L’arrivo è previsto alle ore 19 in piazza Castello, dove già a partire dalle 17.30 sarà allestito un grande momento di festa aperto a tutta la cittadinanza. In programma stand, attività di animazione, iniziative di coinvolgimento del pubblico e la distribuzione di vin brulè e cioccolata calda, offerti dalla Camera di commercio di Torino.

Sul palco si rivivranno le emozioni di Torino 2006, con la proiezione di video e gli interventi di alcune delle figure simbolo di quell’esperienza olimpica. Ad attendere l’arrivo della Fiamma ci saranno il sindaco di Torino all’epoca dei Giochi, Sergio Chiamparino, e l’attuale primo cittadino Stefano Lo Russo.

L’ultimo tratto della staffetta sarà affidato a tre tedofori d’eccezione: Evelina Christillin, Valentino Castellani e Tiziana Nasi, protagonisti dell’avventura olimpica e paralimpica torinese.

La cerimonia si concluderà alle ore 19.30 con l’accensione del braciere olimpico.

Le parole del sindaco

“Sarà l’occasione – dichiara il sindaco Stefano Lo Russo – per dare il benvenuto all’importante appuntamento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nel nostro Paese ma anche per celebrare un anniversario. Sono trascorsi esattamente vent’anni da quando il braciere olimpico si accese per illuminare i Giochi di Torino 2006, destinati a cambiare per sempre il volto e il futuro della nostra città”.

“Accogliere oggi la fiaccola olimpica – prosegue il sindaco – significa rinnovare quello spirito, guardando al futuro con lo stesso entusiasmo e la stessa capacità di fare squadra che hanno reso Torino protagonista nel 2006 e che continuano a renderla una città viva, aperta e pronta alle sfide internazionali di domani”.

