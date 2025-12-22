Il Calendario giorno per giorno del Viaggio della Fiamma Olimpica in Piemonte dal’11 al 16 gennaio 2026

TORINO – Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 attraversa l’Italia a partire da Roma dal 6 dicembre fino al giorno dell’apertura dei Giochi il 6 febbraio.

Il Viaggio della Fiamma Olimpica arriva in Piemonte con la sua Tappa 34 il 10 gennaio 2026 a Cuneo in arrivo dalla Liguria da Savona, Imperia e Sanremo.

L’11 gennaio 2026 l’itinerario della Tappa 35 tocca Bra, La Morra e Alba per poi proseguire verso le colline delle Langhe e Roero, patrimonio mondiale Unesco e raggiungere Asti, Moncalieri, Stupinigi e Torino sede delle Olimpiadi del 2006. Una tappa speciale a Sestriere per illuminare le piste che hanno ospitato le Olimpiadi del 2006, dove un gruppo di maestri e allievi delle scuole di sci locali parteciperà a una corsa in memoria di Matilde Lorenzi e Matteo Franzoso, i due atleti della nazionale italiana tragicamente scomparsi in incidenti sulle piste durante gli allenamenti.

Il 12 gennaio 2026, la Tappa 36 parte da Rivoli e dalla Reggia di Venaria Reale, per raggiungere Settimo Torinese e Chivasso e finire il percorso verso Chatillon e Aosta.

Il 13 gennaio 2026 la Tappa 37 della Fiamma Olimpica è a Ivrea per procedere poi verso Biella, verso il Santuario di Oropa, e poi arrivare a Vercelli, Casale Monferrato e Novara.

Il 14 gennaio 2026 la Tappa 38 toccherà Borgomanero, Gozzano, Verbania, Baveno e Stresa, Arona per arrivare a Varese.

Dopo un passaggio in Lombardia il 15 gennaio, la Fiamma tornerà in Piemonte il 16 gennaio 2026, con la Tappa 40 ad Alessandria e Tortona che toccherà Voghera , Lodi, Casalpusterlengo, Codogno, Piacenza

