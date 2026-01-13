Adhu Malual lascia il Monviso Volley dopo le accuse di razzismo

PINEROLO – Poche settimane fa la denuncia pubblica di aver ricevuto frasi razziste da parte dei suoi stessi tifosi, ora arriva la rescissione del contratto. L’avventura di Adhu Malual al Monviso Volley si è conclusa nel peggiore dei modi.

Arrivata ad inizio anno con grandi attese, Malual non è riuscita a confermare le aspettative e probabilmente non ha trovato un gran feeling con la squadra e tanto meno con il pubblico. Ora le strade dell’atleta e della società si separano.

L’annuncio è arrivato con un comunicato laconico da parte del Monviso Volley

La Società Monviso Volley comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di collaborazione con l’atleta Adhu Malual.

La Società saluta Adhu Malual augurandole le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera, sportiva e personale.

Per il momento nessun annuncio da parte dell’atleta, il cui ultimo post sui social risale al 26 dicembre.

A sostituire Malual nella rosa delle pinelle sarà l’opposto della nazionale tedesca Lena Kindermann, proveniente dal club di serie A francese del Levallois Paris Saint-Cloud.

