AlessandriaCronaca
Blitz antidroga nei boschi vicino a Novi Ligure: dosi nel terreno, una persona arrestata
Dopo un tentativo di fuga fallito
ALESSANDRIA – Dosi di droga, involucri, bilancini e spacciatori. É questo il risultato della vasta operazione antidroga organizzata all’alba di oggi nella frazione Merella di Novi Ligure e la località Bettole di Pozzolo. A dare il via al blitz sono state le segnalazioni degli abitanti della zona fatte alle forze dell’ordine.
Gli agenti hanno pattugliato boschi e strade, trovando dosi di sostanza nascoste nel terreno. Una persona sospettata di spaccio è stata arrestata dopo essere stata trovata in possesso di droga e aver cercato di fuggire.
