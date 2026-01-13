Individuato dalla Polizia l’uomo che ha rotto il naso a un giovane e lo ha derubato su un autobus di linea a Novara

NOVARA – La Polizia ha individuato il responsabile della brutale aggressione, culminata con una rapina, che si è consumata a bordo in un bus a Novara. I fatti erano avvenuti attorno alle 20.15 del 23 dicembre scorso, su un autobus di linea diretto a Cameri.

Un’aggressione senza apparente motivo

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, la vittima, 26 anni, era salita sull’autobus quando un altro passeggero, senza apparente motivo, lo avrebbe apostrofato in modo aggressivo, invitandolo a “sistemare la faccenda” una volta scesi. Alla fermata di via Beltrami, l’uomo avrebbe costretto il giovane a scendere dal mezzo e, una volta in strada, lo avrebbe colpito con un pugno al volto, spingendolo violentemente a terra contro un muretto in cemento. Durante l’aggressione l’autore si sarebbe impossessato del borsello della vittima, strappandogli la tracolla, e portando via il telefono cellulare, il portafoglio con documenti personali e una piccola somma di denaro. Prima di allontanarsi, avrebbe anche rivolto gravi minacce verbali al giovane.

Un testimone ha soccorso la vittima

Un testimone, che aveva assistito alla fase iniziale dell’aggressione, è sceso dall’autobus alla fermata successiva ed è tornato indietro per prestare soccorso alla vittima, che presentava evidenti ferite al volto e perdeva sangue. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno il ragazzo al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore della Carità. I medici gli hanno diagnosticato una frattura delle ossa nasali, con una prognosi di 30 giorni.

Le indagini

Le indagini avviate dalla Polizia hanno permesso di raccogliere le testimonianze, i riconoscimenti fotografici, l’analisi di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dell’azienda di trasporto pubblico e l’attività di riscontro sui social network. In particolare, le immagini del bus avrebbero documentato la presenza dell’aggressore a bordo del mezzo e un’interazione verbale con la vittima poco prima dei fatti.

Sulla base di queste informazioni, la Polizia di Stato ha individuato come presunto autore dell’aggressione un giovane di 24 anni, soggetto già noto alle Forze dell’ordine, che è indagato per rapina aggravata e lesioni personali. La vittima ha formalizzato denuncia nei giorni successivi all’episodio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese