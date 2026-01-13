Omicidio-suicidio a Cameri: proseguono le indagini, disposta l’autopsia per i coniugi trovati morti in casa

CAMERI – Un uomo di 88 anni e la moglie di 83 sono stati trovati morti nella loro villetta a Cameri, in provincia di Novara.

Cosa sappiamo

A fare la tragica scoperta, nella mattinata di oggi è stato uno dei figli dei due anziani che abita lì vicino e non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. Quando è entrato in caso l’uomo ha trovato i corpi dei genitori in camera da letto e ha dato subito l’allarme.

Sul posto i sanitari che hanno potuto solo constatarne il decesso.

Secondo quanto fino a ora ricostruito, la donna era malata da tempo, soffriva infatti di demenza senile. Una situazione che potrebbe aver spinto il marito 88enne a compiere il gesto estremo. Sembra che lui sia stato trovato con in pungo la pistola con cui avrebbe prima posto fine alla vita della moglie per poi rivolgerla contro se stesso. La pistola utilizzata, di grosso calibro, era regolarmente detenuta: l’uomo era infatti un collezionista di armi, tutte correttamente denunciate. Per accertare la dinamica esatta dei fatti la procura di Novara ha disposto l’autopsia sui due coniugi.

Nessuno dei vicini ha sentito nulla. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Novara, che hanno posto i sigilli all’abitazione di strada Ceppo.

