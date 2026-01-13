Seguici su

Marito e moglie anziani trovati morti in casa a Cameri, nel novarese

Lui di 88 anni, lei di 83. Sui corpi probabili ferite da arma da fuoco
Sandro Marotta

Pubblicato

29 secondi fa

il

NOVARA – Due persone sono state ritrovata morte in casa a Cameri, nel novarese. Il luogo del ritrovamento è un’abitazione in una zona residenziale del piccolo comune. I due cadaveri sono di un uomo di 88 anni e della sua compagna di 83.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’ambulanza. Sui corpi sarà effettuata l’autopsia per accertare le cause del decesso, al momento non sicure. Per ora, alcuni giornali affermano che su entrambi i corpi ci sono ferite di arma da fuoco.

