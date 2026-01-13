CronacaNovara
Marito e moglie anziani trovati morti in casa a Cameri, nel novarese
Lui di 88 anni, lei di 83. Sui corpi probabili ferite da arma da fuoco
NOVARA – Due persone sono state ritrovata morte in casa a Cameri, nel novarese. Il luogo del ritrovamento è un’abitazione in una zona residenziale del piccolo comune. I due cadaveri sono di un uomo di 88 anni e della sua compagna di 83.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’ambulanza. Sui corpi sarà effettuata l’autopsia per accertare le cause del decesso, al momento non sicure. Per ora, alcuni giornali affermano che su entrambi i corpi ci sono ferite di arma da fuoco.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca2 giorni fa
Sestriere, sequestrata la Torre Rossa per motivi di sicurezza
Sport2 giorni fa
La Fiamma Olimpica a Torino domenica 11 gennaio. La mappa del percorso e le tappe principali del tragitto
Cittadini3 giorni fa
Corsia riservata in corso Sommeiller: da lunedì 12 gennaio al via il controllo elettronico
Cronaca3 giorni fa
Scontro mortale tra auto a Carmagnola: perde la vita un’anziana di 85 anni
Piemonte9 ore fa