TORINO – La giornata di giovedì 15 gennaio 2025 a Torino sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza grigio e nuvoloso, ma asciutto. Il capoluogo piemontese si troverà ai margini di una circolazione umida che favorirà cieli molto nuvolosi o coperti, senza tuttavia determinare precipitazioni significative, almeno nella giornata odierna.

Mattino grigio con cielo coperto e clima umido

Fin dalle prime ore del mattino Torino sarà interessata da cieli molto nuvolosi o coperti, con un’atmosfera umida e compatta, tipica delle fasi anticicloniche invernali disturbate da correnti umide occidentali. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 5°C, valori piuttosto miti per il periodo. I venti deboli dai quadranti Sud-Sudovest contribuiranno a mantenere un clima relativamente stabile, senza apporti di aria fredda significativa. Non si escludono locali foschie nelle prime ore del giorno, soprattutto nelle aree periferiche e lungo il Po.

Pomeriggio con parziali aperture ma senza sole diffuso

Nel corso del pomeriggio la situazione meteorologica resterà sostanzialmente invariata, anche se non mancheranno parziali aperture tra le nubi, soprattutto a ridosso delle ore centrali. Si tratterà tuttavia di schiarite temporanee e irregolari, insufficienti a restituire un cielo sereno. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, confermando un contesto termico mite per gennaio. Lo zero termico si posizionerà intorno ai 1506 metri, indicando una massa d’aria non particolarmente fredda anche in quota. Nel pomeriggio i venti ruoteranno debolmente dai quadranti Nord-Nordest, senza effetti significativi sul tempo.

Sera stabile ma con nuvolosità persistente

In serata il cielo si manterrà nuvoloso o coperto, senza precipitazioni. L’assenza di vento e l’elevata umidità potranno favorire un raffreddamento lento e la comparsa di nuove foschie, soprattutto nei quartieri più periferici. La giornata di giovedì rappresenta quindi una fase di relativa tregua, prima di un progressivo peggioramento atteso nei giorni successivi.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 16 gennaio: aumento dell’instabilità con piogge deboli;

aumento dell’instabilità con piogge deboli; Sabato 17 gennaio: precipitazioni più diffuse, clima umido;

precipitazioni più diffuse, clima umido; Domenica 18 gennaio: persistenza di piogge leggere, temperature stazionarie.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese