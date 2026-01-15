A Venaria una nuova filiale di Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo,

TORINO – A Venaria è stata inaugurata la nuova filiale di Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo, in corso Matteotti.

“Con questa apertura, Bcc Alpi Marittime rafforza la propria presenza nella provincia di Torino e conferma il proprio impegno a essere una banca sempre più vicina alle esigenze di cittadini, famiglie e imprese, coniugando innovazione tecnologica e relazione personale – spiega Bcc in una nota -. Questa inaugurazione rappresenta un segnale concreto della volontà della nostra banca di continuare a investire sul territorio e nelle comunità in cui opera”.

La banca cooperativa ha una rete di 23 filiali, di cui due sedi distaccate a Torino e Loano, che coprono 194 Comuni: 136 in provincia di Cuneo, 34 in provincia di Torino e 24 in provincia di Savona. Tra il 2007 e il 2025 il numero dei soci è passato da poco più di 4.000 a oltre 19.500.

