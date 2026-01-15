Ha un malore alla guida e tampona un Tir, morta donna di 58 anni a Savigliano

SAVIGLIANO – Grave scontro stradale nella serata di martedì, intorno alle 19.15 a Savigliano. Il fatto si è verificato in via Cervino, alla periferia della città, lungo l’arteria che collega il centro abitato a Cavallermaggiore.

Secondo una prima ricostruzione, una donna al volante della propria autovettura avrebbe accusato un improvviso malore, perdendo il controllo del mezzo e andando a tamponare un camion che procedeva davanti a lei. A seguito dell’impatto, l’auto si è infilata sotto il mezzo pesante e le condizioni della conducente sono apparse immediatamente gravissime.

La vittima è una donna di 58 anni, residente a Villafranca Piemonte, in provincia di Torino. Sul posto sono intervenuti in tempi rapidi i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso in codice rosso. La donna è stata intubata e sottoposta a prolungate manovre di rianimazione, anche con l’utilizzo del dispositivo automatico per il massaggio cardiaco LUCAS.

Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, la 58enne è deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano.

Sul luogo dello scontro stradale sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione locale, incaricati dei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

