I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, in mostra al Museo Ettore Fico fino al 15 marzo

TORINO – Un percorso espositivo dedicato a Enrico Berlinguer, nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa, è stato inaugurato oggi, 15 gennaio, al Museo Ettore Fico di Torino, dove resterà visitabile fino al 15 marzo. La mostra, dal titolo “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer”, ripercorre la biografia del leader politico mettendone in luce il lascito culturale, civile e istituzionale.

Ideata dall’Associazione Berlinguer insieme alla Fondazione Gramsci di Roma e al Cespe, l’esposizione arriva nel capoluogo piemontese dopo le tappe di Roma, Bologna, Sassari, Cagliari e Firenze, grazie alla collaborazione con la Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci, Cgil Piemonte e Spi Cgil Piemonte, e con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte.

Curata da Alessandro d’Onofrio, Alexander Hobel e Gregorio Sorgonà, la mostra propone un racconto articolato in cinque sezioni – affetti, dirigente, crisi italiana, dimensione globale, attualità e futuro – che intrecciano vita privata e impegno pubblico. Al centro del percorso emerge in particolare il tema della pace, filo conduttore delle riflessioni politiche e civili di Berlinguer.

In esposizione materiali originali audiovisivi, sonori e fotografici, oltre a documenti d’archivio, che permettono di ricostruire non solo il ruolo storico del segretario del Partito comunista italiano, ma anche la forza del suo pensiero e la sua attualità nel dibattito pubblico contemporaneo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese