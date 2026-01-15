Si deve tagliare un albero, chiusa la strada statale 494 “Vigevanese” a Valmadonna, nell’alessandrino

ALESSANDRIA – La strada statale 494 “Vigevanese” è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza di Valmadonna (AL) per consentire il taglio urgente di un albero pericolante in prossimità della sede stradale.

La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla viabilità alternativa locale. Sul posto sono presenti il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. La statale sarà riaperta al traffico non appena completate le attività di taglio dell’albero da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco intervenute.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese