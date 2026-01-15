Alessandria
Si deve tagliare un albero, chiusa la strada statale 494 “Vigevanese” a Valmadonna, nell’alessandrino
La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla viabilità alternativa locale
ALESSANDRIA – La strada statale 494 “Vigevanese” è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza di Valmadonna (AL) per consentire il taglio urgente di un albero pericolante in prossimità della sede stradale.
La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla viabilità alternativa locale. Sul posto sono presenti il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. La statale sarà riaperta al traffico non appena completate le attività di taglio dell’albero da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco intervenute.
