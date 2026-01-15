CronacaTorino
San Francesco al Campo, colpito da un albero caduto mentre lavora, è grave
L’ennesimo incidente sul lavoro
SAN FRANCESCO AL CAMPO – Un uomo di 35 anni è stato ricoverato all’ospedale Cto di Torino in condizioni molto gravi dopo essere stato travolto da un albero caduto mentre stava lavorando.
L’episodio è avvenuto questa mattina in via Costa. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero. L’uomo è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Cto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To4.
