Bambino astigiano di 11 anni fugge dopo un litigio per un cellulare: ritrovato grazie alla polizia

ASTI – Una discussione per il mancato acquisto di un cellulare si è trasformata in una fuga improvvisata per un ragazzino astigiano di 11 anni. L’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, ha visto il giovane allontanarsi da casa prendendo un treno, generando grande preoccupazione in famiglia.

Le ricerche sono scattate quando il fratello maggiore si è recato spontaneamente in Questura per segnalare la scomparsa, precisando che il bambino era assente da diverse ore, una situazione mai verificatasi prima. Il ragazzo aveva avuto un litigio con i genitori a causa di uno smartphone, che lo aveva spinto a uscire di casa.

L’intervento della polizia

Gli agenti delle volanti della Questura di Asti sono intervenuti immediatamente, contattando la madre, che nel frattempo aveva ricevuto una telefonata dal figlio da un numero sconosciuto. Nonostante il contatto, il bambino non era riuscito a dire dove si trovasse.

Un agente ha quindi richiamato il numero e ha parlato direttamente con l’undicenne, che, visibilmente spaventato e con voce tremante, ha spiegato di stare bene ma di essersi perso, indicando di trovarsi in una stazione ferroviaria fuori provincia.

Grazie a queste informazioni, la famiglia si è messa in viaggio per raggiungerlo e riportarlo a casa. Poco dopo, il fratello maggiore ha voluto ringraziare gli agenti con un messaggio, confermando che il bambino stava bene ed era già in viaggio di ritorno verso Asti.

