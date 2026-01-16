Seguici su

Scontro tra auto vicino alla linea ferroviaria, circolazione dei treni sospesa sulla Biella-Santhià

Treni cancellati o in ritardo

1 minuto fa

SALUSSOLA – A causa di uno scontro tra auto avvenuto nei pressi della linea ferroviaria, Trenitalia fa sapere che dalle ore 15 la circolazione è sospesa a Salussola, sulla linea Biella Santhià.

Si registrano disagi per i cittadini: alle 16 la circolazione non è ancora ripresa.

I treni Regionali possono registrare ritardi, subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

