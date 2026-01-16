Furto nelle scuole di Venaria: arrestato due volte in un mese un 42enne

VENARIA REALE – Era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria il 42enne arrestato nella notte dai carabinieri di Venaria Reale per l’ennesimo furto ai danni di un istituto scolastico.

L’uomo è stato sorpreso all’interno della scuola media “Lessona” di via Boccaccio, mentre rovistava in un’aula. Per riuscire ad entrare aveva forzato una porta secondaria con un cacciavite. Al momento del fermo era in possesso di attrezzi da scasso, 30 euro in monete sottratte ai distributori automatici e di mazzi di chiavi di altre aule.

Nel corso della subito successiva perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno recuperato materiale informatico rubato durante altri furti messi a segno lo scorso 13 gennaio in tre scuole di Venaria.

Il 42enne era già stato arrestato poco più di un mese fa per analoghi episodi negli istituti “Lessona” e “8 Marzo”. Ora è in attesa del processo per direttissima.

La procura di Ivrea, incaricata di coordinare le indagini, sta ricostruendo anche altri furti commessi da novembre in diversi edifici scolastici della città.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese