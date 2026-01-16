Entrati in servizio 31 treni elettrici a due piani sulla Torino-Milano: i convogli saranno 71 in tutto per fine anno

VERCELLI – È entrato in servizio in Piemonte il 31° nuovo treno elettrico a due piani destinato al trasporto regionale, un convoglio di ultima generazione pensato per aumentare la capienza, migliorare il comfort dei passeggeri e rendere più sostenibile la mobilità quotidiana. Il mezzo è stato consegnato questa mattina alla stazione di Vercelli e sarà impiegato soprattutto sulle linee a maggiore affluenza, come la Torino-Milano.

Il nuovo treno può trasportare oltre 1.100 persone, grazie alla struttura a doppio piano, ed è spinto da otto motori di trazione che gli consentono di raggiungere una velocità massima di 160 chilometri orari. A bordo sono presenti prese elettriche e USB su ogni sedile, climatizzazione automatica e spazi più ampi rispetto ai convogli tradizionali.

Particolare attenzione è stata riservata alla mobilità sostenibile: il treno dispone di fino a 12 postazioni per biciclette, dotate anche di punti di ricarica per e-bike e monopattini elettrici. Non mancano aree dedicate ai passeggini e servizi pensati per le famiglie, come toilette ampie con fasciatoio e supporti per i più piccoli.

Sul fronte della sicurezza, ogni convoglio è equipaggiato con circa 50 telecamere a circuito chiuso e 38 monitor informativi che forniscono aggiornamenti sul viaggio e indicazioni utili ai passeggeri. Migliorata anche l’accessibilità per le persone con disabilità, grazie a postazioni dedicate collocate vicino alle porte e ai servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti interni.

Il treno fa parte del piano di rinnovo della flotta regionale avviato nel 2021, che prevede l’arrivo in Piemonte di 71 nuovi convogli. Attualmente sono già in circolazione 31 treni elettrici a due piani e 33 monopiano, con l’obiettivo di completare le consegne entro l’anno, migliorando capacità, comfort e affidabilità del servizio ferroviario regionale.

Presenti alla consegna Roberto Scheda, sindaco di Vercelli, Marco Gabusi, Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Cristina Bargero, Presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese e Giuseppe Falbo, Direttore Regionale Piemonte Trenitalia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese