Allarme valanghe in Piemonte: rischio “forte” sulle Alpi nel weekend

TORINO – Scatta l’allerta valanghe sulle Alpi occidentali del Piemonte. Per domenica 18 gennaio il grado di pericolo sale a 4-FORTE su una scala di 5, in particolare nei settori compresi tra Monregalese e Parco del Gran Paradiso, come segnalato da AINEVA e Arpa Piemonte.

Da venerdì sono caduti tra i 20 e i 40 centimetri di neve sopra i 1500 metri, mentre tra domenica e la sera sono attesi altri 25-40 centimetri, con punte localmente superiori. In quota l’innevamento è estremamente variabile: il vento ha spazzato le creste lasciando poca neve, mentre nei pendii sottovento si sono formati accumuli instabili e difficili da riconoscere.

La situazione più delicata riguarda i pendii esposti a nord, nord-est ed est, soprattutto sopra il limite del bosco. Qui la neve fresca si è depositata su un debole strato di neve vecchia, creando le condizioni ideali per valanghe a lastroni. Con il vento da est, spiegano gli esperti, sono possibili distacchi di medie dimensioni e, in casi isolati, anche grandi, in particolare in canaloni e conche d’alta quota.

Un aspetto particolarmente critico è che le valanghe possono staccarsi anche con il solo passaggio di uno sciatore o di un escursionista, con la possibilità di distacchi a distanza e valanghe spontanee. Come sottolineato da Andrea Vuolo, le condizioni attuali rendono pericolose tutte le attività al di fuori delle piste battute e messe in sicurezza.

