Giornata nazionale del dialetto, Cirio augura un buon fine settimana in Piemontese

TORINO – Oggi è la Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali ed allora il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha approfittato per pubblicare un video in cui fa gli auguri a tutti per il weekend.

Un buon sabato ed una buona domenica con quello che lui stesso definisce “il suo accento albese”.

Gli auguri in Piemontese di Cirio arrivano da PalazzoBarolo, dove si trovava per l’inaugurazione della statuta dedicata a Giulia di Barolo.

