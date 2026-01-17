PiemonteSocietà
Giornata nazionale del dialetto, Cirio augura un buon fine settimana in Piemontese
Gli auguri in Piemontese di Cirio arrivano da PalazzoBarolo, dove si trovava per l’inaugurazione della statuta dedicata a Giulia di Barolo.
TORINO – Oggi è la Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali ed allora il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha approfittato per pubblicare un video in cui fa gli auguri a tutti per il weekend.
Un buon sabato ed una buona domenica con quello che lui stesso definisce “il suo accento albese”.
