Lavori sulla linea Santhià-Novara: treni modificati e bus sostitutivi

TORINO – Sono previsti cambiamenti alla circolazione ferroviaria nei giorni 17, 18, 24 e 25 gennaio, 28 febbraio e 1° marzo 2026 a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Santhià e Novara. Gli interventi comporteranno variazioni di percorso, cancellazioni parziali e l’attivazione di servizi sostitutivi su gomma per diverse linee regionali e regionali veloci.

Sulla Torino-Milano, i treni regionali veloci di Trenitalia diretti verso Milano saranno sostituiti da nuovi convogli tra Torino e Santhià, con un arrivo posticipato di circa due minuti. Da Santhià a Novara sarà attivo un servizio bus, mentre i treni RV tra Novara e Milano Centrale circoleranno regolarmente. In direzione opposta, da Milano a Torino, i treni RV saranno sostituiti tra Milano e Novara, con bus tra Novara e Santhià; i convogli tra Santhià e Torino Porta Nuova partiranno con tre minuti di ritardo.

Modifiche anche per le linee regionali: i treni Ivrea-Novara e Chivasso-Novara termineranno la corsa a Santhià, con arrivo posticipato di due minuti, e saranno cancellati nel tratto Santhià-Novara, coperto da bus sostitutivi.

Per quanto riguarda Trenord, i treni della relazione Vercelli-Pavia avranno origine e termine a Mortara, con l’istituzione di un servizio bus tra Vercelli e Mortara.

