Il tabellone e la programmazione televisiva della Frecciarossa Final Eight 2026 a Torino
Torino – Al termine del girone d’andata del campionato di basket maschile di Serie A1 è stato definito il tabellone della Frecciarossa Final Eight 2026, in programma al Palainalpi di Torino dal 18 al 22 febbraio 2026.
Le otto squadre qualificate alla Coppa Italia, in base all’ordine di classifica, sono: Virtus Olidata Bologna, Germani Brescia, EA7 Emporio Armani Milano, Umana Reyer Venezia, Bertram Derthona Tortona, Pallacanestro Trieste, APU Old Wild West Udine e Guerri Napoli.
Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale della Frecciarossa Final Eight 2026:
-
Virtus Olidata Bologna – Guerri Napoli
-
Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona
-
Germani Brescia – APU Old Wild West Udine
-
EA7 Emporio Armani Milano – Pallacanestro Trieste
I quarti di finale si disputeranno mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio, le semifinali sabato 21 febbraio, mentre la finale è in programma domenica 22 febbraio.
Le partite saranno trasmesse in diretta TV e streaming su LBATV – Sky Sport Basket – Cielo
Quarti di finale
Mercoledì 18 febbraio 2026
Germani Brescia – APU Old Wild West Udine ore 18.00 LBATV – Sky Sport Basket
EA7 Emporio Armani Milano – Pallacanestro Trieste ore 20.45 LBATV – Sky Sport Basket
Giovedì 19 febbraio 2026
Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona ore 18.00 LBATV – Sky Sport Basket
Virtus Olidata Bologna – Guerri Napoli ore 20.45 LBATV – Sky Sport Basket
Semifinali Sabato 21 febbraio 2026
Semifinale 1 ore 18.00 LBATV – Sky Sport Basket – Cielo
Semifinale 1 ore 20.45 LBATV – Sky Sport Basket – Cielo
Finale Domenica 22 febbraio 2026
Finale ore 17.00 LBATV – Sky Sport Basket – Cielo
