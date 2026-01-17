AlessandriaSport
Milano domina alla Nova arena: Derthona battuto 78-87 in un sold out
Davanti a oltre 5.000 spettatori Vital brilla dall’arco, ma Milano allunga nell’ultimo quarto e vince 78-87
TORINO – Davanti agli oltre 5.000 spettatori presenti alla Nova Arena, il Derthona Basket gioca una partita intensa e combattuta, ma deve arrendersi nel finale all’Olimpia, che si impone 78-87 grazie a un ultimo quarto di grande efficacia. Christian Vital apre il match dall’arco e chiuderà con 19 punti e un ottimo 5/8 da tre, in una gara in cui entrambe le squadre mostrano subito mano calda dalla lunga distanza. Armoni Brooks e Prentiss Hubb si rispondono colpo su colpo, mentre Ezra Manjon, al rientro, firma sulla sirena la tripla che manda la Bertram avanti 27-25 dopo i primi dieci minuti.
Il secondo quarto conferma l’equilibrio visto in apertura. Le due formazioni restano sempre a contatto, senza mai superare il singolo possesso di vantaggio, fino al 50-46 di fine primo tempo firmato da Andrea Pecchia. All’intervallo il tabellone dice 50-49 Bertram, trascinata anche dalle fiammate di Arturs Strautins, autore di 13 punti.
Nel terzo periodo l’Olimpia cambia passo. Dopo il sorpasso iniziale firmato dalla tripla di Leandro Bolmaro, il Derthona prova a rispondere, ma nel finale di quarto gli ospiti allungano grazie ai canestri di Josh Nebo e Quinn Ellis, con Niccolò Mannion che segna il layup sulla sirena per il +10 (71-61).
Nell’ultima frazione Milano prende definitivamente il controllo della partita. Le due triple consecutive di Diego Flaccadori spingono l’Olimpia fino al +16, spegnendo le speranze di rimonta dei bianconeri. Il 2+1 di Paul Biligha e un’altra tripla di Vital non bastano a riaprire il match: l’Olimpia gestisce il vantaggio e porta a casa la vittoria, confermando la propria solidità sotto la guida di Peppe Poeta.
