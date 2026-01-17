Per Bertram Derthona – Olimpia Milano si va verso il soldout. La squadra di Tortona consiglia di usare la navetta per raggiungere la Nova Arena

TORTONA – Sabato 17 gennaio si gioca l’attesissima partita di basket fra Bertram Derthona Tortona e EA7 Emporio Armani Milano in programma alle ore 18:45 alla Nova Arena. E’ il primo incontro in casa dei leoni tortonesi con la ex squadra di coach Fioretti e una partita di assoluto vertice del massimo campionato di serie A di basket fra la terza e la quinta in classifica. A questo si aggiunge una tradizionale rivalità fra le due squadre e la vicinanza fra Milano e Tortona: per spostarsi fra i due palazzetti bastano 40 minuti in automobile in autostrada.

E’ quasi certo il soldout del palazzetto con 5 mila spettatori attesi. Alla luce di questa massiccia affluenza di pubblico, e per evitare ingorghi in entrata e in uscita dall’accesso al palazzetto che si sono dimostrati in questi mesi il vero unico tallone d’Achille della Nova Arena Derthona Basket invita caldamente i possessori dei biglietti della gara ad utilizzare il più possibile le navette gratuite.

Il servizio è previsto dal centro di Tortona e da Località San Guglielmo per raggiungere l’impianto, evitando il rischio di code sfruttando anche la corsia preferenziale riservata alle navette. Le navette, il cui servizio è stato ulteriormente potenziato per l’occasione, collegherà il nuovo impianto sportivo tortonese ai principali parcheggi cittadini di Piazza Milano, Viale Dellepiane e Piazza Allende e al Park D presso l’area del Bar Autostop in Località San Guglielmo.

Il servizio per i tifosi sarà attivo da poco più di 2 ore prima dell’evento, dalle 16:40, ed effettuerà un percorso ad anello partendo dalla stazione ferroviaria , corso Cavour che si trova nei pressi di piazza Allende e del parcheggio sotterraneo Passalacqua, per poi recarsi alla Cittadella dello Sport, ogni 10 minuti circa con ultima partenza alle ore 18:30. Il servizio proseguirà poi per 1 ora dopo il termine della partita, garantendo le corse di ritorno dalle 20:40 alle 21:40, sempre a distanza di 10 minuti circa l’uno dall’altra. Stessi orari per l’andata e il ritorno dalla Cittadella dello Sport verso il Park D. I tornelli d’ingresso della Nova Arena apriranno alle ore 17.

E’ possibile vedere la partita Bertram Derthona Tortona – EA7 Emporio Armani Milano in televisione in chiaro su Cielo sul canale 26 del digitale terrestre e a pagamento su LBATV e Sky Sport Basket.

La Bertram Derthona Tortona arriva alla partita reduce dalla prima battuta d’arresto dopo quattro successi consecutivi in campionato, sconfitta 92-86 sul campo della Germani Brescia. Al termine della prima fase di stagione, i bianconeri si trovano al quinto posto in classifica con 18 punti e un record di 9 vittorie e 5 sconfitte, qualificati per le final eight di basket in programma a Torino, dove esordiranno contro la squadra di Venezia. L’EA7 Emporio Armani Milano si è ripresa dopo un avvio di stagione complesso e il cambio di allenatore con la promozione di Giuseppe Poeta. ha portato un auspicata ripartenza arrivando alla terza posizione in classifica alla fine del girone d’andata.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese