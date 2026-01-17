Dreams on Ice: spettacolo di pattinaggio e luci al Palatazzoli

TORINO – Ieri sera il Palatazzoli ha ospitato Dreams on Ice, lo spettacolo di pattinaggio artistico che unisce sport, musica ed effetti scenici. Una serata pensata per coinvolgere famiglie e appassionati sul ghiaccio torinese.

Sul palco ghiacciato si sono esibiti pattinatori di livello internazionale e giovani atleti. La formula dello spettacolo prevede un filo narrativo che lega le varie esibizioni, con brani musicali e coreografie studiate per mantenere ritmo e fluidità.

Tra i protagonisti della serata sono saliti in pista Raffaele Zich, la coppia di adagio Annette Dytrt e Yannick Bonheur, e i giovani azzurri Nicholas Tagliabue e Arianna Soldati. La regia delle esibizioni è curata da Lukas Csolley, con la collaborazione di Jasmine Tessari.

Dreams on Ice proseguirà questa sera con una nuova replica, confermandosi un appuntamento di spettacolo e sport dal vivo in un contesto che ha attirato spettatori di ogni età.

Foto e report di Samuele Silva

