Basket: Torino sconfigge in casa la diretta avversaria Avellino (80-67)
Decisivo il primo quarto. Prossima partita contro Forlì
TORINO -La Reale Mutua Torino batte 80-67 l’Unicusano Avellino nella 22a giornata di campionato della Serie A2
Gli irpini soffrono nel primo quarto, anche per l’alta percentuale al tiro dei padroni di casa, e non riescono a completare la rimonta nel terzo periodo.
Decisive nella sconfitta di Avellino le difficoltà al tiro da tre (6/25) e i 15 palloni persi, soprattutto nel primo tempo.
Torino chiude con numeri migliori dall’arco e controlla il match.
In classifica, Torino ha 24 punti e si trova al decimo posto, proprio dietro Avellino. Nella prossima giornata, mercoledì 21, i torinesi giocheranno contro Forlì.
Tabellino:
Basket Torino – Avellino basket (25-17, 26-10, 14-20, 15-20)
Reale Mutua Torino:Teague 19, Schina 14, Massone 11, Stazzonelli 11, Allen 10, Severini 8, Tortu’ 5, Cusin 2, Bruttini 0, Eruke 0. All. Moretti.
Unicusano Avellino Basket:Lewis 15, Mussini 13, Chandler III 11, Jurkatamm 9, Cicchetti 6, Grande 4, Dell’Agnello 4, Zerini 3, Pini 2, Fresno 0, Donati 0.All. Di Carlo
