Altra serata di disagi per chi viaggia in treno: persona investita a Firenze, guasto a Viareggio, alta velocità in ritardo ovunque

PIEMONTE – Serata di disagi per le linee alta velocità d’Italia. Intorno alle 19 una persona è stata investita in modo non fatale da un treno nella stazione di Firenze Campo Marte e per gli accertamenti delle forze dell’ordine la circolazione è rimasta ferma per circa un’ora e mezza, riprendendo in modo graduale solo alle 21.10.

Ci sono diversi treni dell’alta velocità in ritardo. Il Frecciarossa 9808 proveniente da Pescara e diretto a Torino Porta Nuova, per esempio, è in ritardo di un’ora e mezza (dato aggiornato alle 21:34).

Nello stesso tempo Trenitalia comunica che a causa di un “inconveniente tecnico alla linea elettrica nei pressi di Viareggio”, il treno FB 8619 Milano Centrale (13:10) – Roma Termini (20:03), è stato fermato a Torre del Lago e i passeggeri sono stati fatti proseguire a bordo del treno B 8623 Torino Porta Nuova (15:15) – Roma Termini (22:18).

