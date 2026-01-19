Il Senegal vince la Coppa d’Africa: caroselli, fumogeni e cori per i festeggiamenti in strada a Torino

TORINO – Un momento di festa nella tarda serata di ieri nel quartiere Barriera di Milano a Torino. In tanti si sono riversati in strada tra corso Giulio Cesare e corso Vercelli tra caroselli di auto, fumogeni, cori nonostante la pioggia.

È stata la festa della comunità senegalese e quella marocchina dopo il triplice fischio che ha sancito la fine della Coppa d’Africa, conquistata dal Senegal per 1-0 proprio contro il Marocco padrone di casa. Una partita quantomeno particolare.

Come riporta Rai News, tutto succede praticamente a fine partita, dopo il 90′: nello stadio di Rabat, i padroni di casa subiscono un gol al 98′, rete che però l’arbitro inspiegabilmente annulla. Ma non è tutto perché poco dopo, in modo altrettanto criptico, la giacchetta nera assegna un rigore ai padroni di casa.

Tensione in campo e tafferugli sugli spalti, i giocatori del Senegal abbandonano il campo salvo poi rientrare per evitare squalifiche. Siamo al 114′, al 24′ di un recupero monstre: l’ex milanista, ora giocatore del Real Madrid, Brahim Diaz ha sui piedi la palla per portare al successo un paese ma il suo cucchiaio dagli 11 metri viene parato facilmente dal portiere senegalese. La gara va così ai supplementari e a vincere è il Senegal grazie a una rete di Pape Gueye.

Inevitabile la grande festa dei tifosi, altrettanti i disagi momentanei alla circolazione veicolare.

