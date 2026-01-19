Minaccia i dipendenti dell’ufficio postale di Villar Dora e si porta via 40 mila euro, caccia al ladro

VILLAR DORA – È caccia al ladro che è scappato portandosi via 40 mila euro.

I fatti

È accaduto tutto la mattina di sabato 17 gennaio, quando il bandito con il volto coperto da una mascherina è entrato nell’ufficio postale di via Pelissere a Villar Dora. Qui ha minacciato i dipendenti presenti dicendo loro di essere armato, poi li ha rinchiusi in uno stanzino e ha atteso l’apertura delle casse temporizzate. Una volta prelevato il lauto bottino, il malvivente è uscito come se nulla fosse e si è dato alla fuga.

Sul posto i carabinieri di Rivoli che stanno indagando e cercando di risalire all’identità del ladro.

