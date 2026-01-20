Stefano Garini uccise la madre e le rubò la pensione. Per lui c’è l’ergastolo

NOVARA – Stefano Emilio Garini è stato condannato all’ergastolo. Il 62enne di Milano era accusato di aver ucciso la madre, Liliana Anagni, 89 anni, rubandole anche la pensione. Le ossa della donna erano state rinvenute nel 2022 a San Martino di Trecate, in provincia di Novara, in riva al fiume Ticino.

Garini era un agente immobiliare ed è detenuto nella casa circondariale di Ivrea, dove dovrà scontare la pena a vita.

