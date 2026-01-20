CronacaTorino
Stefano Garini uccise la madre e le rubò la pensione. Per lui c’è l’ergastolo
La sentenza arrivata oggi, i fatti nel 2022
NOVARA – Stefano Emilio Garini è stato condannato all’ergastolo. Il 62enne di Milano era accusato di aver ucciso la madre, Liliana Anagni, 89 anni, rubandole anche la pensione. Le ossa della donna erano state rinvenute nel 2022 a San Martino di Trecate, in provincia di Novara, in riva al fiume Ticino.
Garini era un agente immobiliare ed è detenuto nella casa circondariale di Ivrea, dove dovrà scontare la pena a vita.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca2 giorni fa
È morto Bruno Savoia, il vercellese che nella notte di Capodanno aveva perso una mano dopo lo scoppio di un petardo artigianale
Torino1 giorno fa
Il Presidente Mattarella in visita a Torino, deviate le linee del trasporto pubblico in centro: ecco quali
Cronaca1 giorno fa
Torino, uomo cade dal balcone di casa: trasportato al CTO in condizioni gravissime
Cronaca7 ore fa
Prende fuoco un carro attrezzi a Torino in corso Marche, si è levata un’alta colonna di fumo e fiamme – FOTO
Cronaca19 ore fa
Bambino di 10 anni ferito da un petardo a Torino, trasportato in codice rosso al Regina Margherita
Cronaca8 secondi fa
Stefano Garini uccise la madre e le rubò la pensione. Per lui c’è l’ergastolo
Cronaca11 minuti fa
Cambio di pena per la ragazza condannata per il lancio della bici dai Murazzi: affidata in prova ai servizi sociali
Cronaca48 minuti fa