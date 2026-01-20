Ripartono i treni storici in Valsesia: sabato 24 gennaio Novara-Varallo andata e ritorno sulla locomotiva appositamente restaurata

VALSESIA – Torna la stagione dei treni storici in Valsesia. A distanza di tanti anni, le automotrici ALn 668 appositamente restaurate in livrea storica tornano a circolare sui binari della Valsesia. Sabato prossimo 24 gennaio, infatti, una coppia di ALn668 inaugurerà la stagione dei treni storici sulla linea Novara–Varallo, dal 2015 inserita nel progetto Binari senza Tempo della Fondazione FS e nell’elenco delle ferrovie turistiche previste dalla Legge 128/2017.

La partenza del treno è programmata alle ore 9.00 dalla stazione di Novara, con fermate a Briona (9.20), Fara (9.26), Sizzano (9.32), Ghemme (9.37), Romagnano Sesia (9.45), Prato Sesia (9.52), Grignasco (10.03), Borgosesia (10.14), Quarona (10.27) e arrivo a Varallo Sesia alle ore 10.40.

Giunti a destinazione i viaggiatori potranno partecipare a una visita guidata gratuita del centro storico di Varallo Sesia (VC), in programma dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Il percorso si snoderà tra le antiche contrade medievali della cittadina, offrendo un affascinante viaggio nella storia locale.

Il treno storico di ritorno è previsto con partenza da Varallo Sesia alle ore 15.30, con fermate a Quarona (15.42), Borgosesia (15.52), Grignasco (16.04), Prato Sesia (16.15), Romagnano Sesia (16.21), Ghemme (16.29), Sizzano (16.34), Fara (16.40), Briona (16.46) e arrivo a Novara alle ore 17.10.

I biglietti per viaggiare a bordo treno possono essere acquistati dal 20 gennaio su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietterie e app al costo di 10 euro (andata e ritorno). Maggiori informazioni sono disponibili consultando sito e canali social della Fondazione FS.

