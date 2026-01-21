Banca assaltata a Torino: fermati i due rapinatori

TORINO – Si è conclusa con due arresti l’indagine della Polizia di Stato su una rapina aggravata avvenuta lo scorso marzo ai danni di una filiale bancaria in corso Traiano, a Torino.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due rapinatori, armati di pistola, avevano fatto irruzione all’interno dell’istituto di credito e, sotto la minaccia dell’arma, si erano fatti consegnare circa 20mila euro in contanti, per poi darsi rapidamente alla fuga.

Uno dei due era già stato arrestato lo scorso luglio in flagranza di reato, dopo aver partecipato a un’ulteriore rapina ai danni di un’altra banca in corso Belgio. In quell’occasione, si era impossessato di 33mila euro.

Nei giorni scorsi anche il secondo complice della rapina di corso Traiano è stato rintracciato dagli investigatori a Loano, in provincia di Savona. Per lui è scattata la notifica del provvedimento restrittivo presso il carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese