Giovane di 21 anni perde la vita a Courmayeur: ha perso il controllo degli sci finendo contro un albero

COURMAYEUR – Non c’è stato nulla da fare per il ragazzo di 21 anni che nel pomeriggio di oggi ha perso la vita a Courmayeur.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende, l’incidente è avvenuto intorno alle 16:30 di oggi, quando il 21enne che si trovava nel comprensorio sciistico di Courmayeur, nella zona della pista di rientro di Dolonne, avrebbe perso il controllo degli sci, uscendo di pista e urtando violentemente un albero.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi: purtroppo, nonostante i vari tentativi di rianimarlo, il giovane è deceduto. Il 21enne pare portasse il casco, ma l’impatto è stato troppo violento e non gli ha lasciato scampo. Sul posto presente la polizia per le indagini del caso, del recupero del corpo si è occupato il soccorso alpino valdostano.

Foto di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese