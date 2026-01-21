SportTorino
La Juve batte il Benfica ed è ai playoff di Champions
Ora la Juve è a 12 punti, sicura dei playoff e ad un solo punto dalla qualificazione diretta tra le magnifiche 8
TORINO – La Juventus batte 2-0 il Benfica ed è matematicamente certa di avere l’accesso quantomeno ai playoff di Champions League, con una partita d’anticipo.
Spalletti sceglie ancora una volta Miretti con Yildiz e McKennie dietro David. Le due squadre si trovano con moduli spculari ma è il Benfica a giocare meglio nel primo tempo, pur senza essere mai davvero pericoloso.
Nella ripresa la mossa che vale il match: Conceicao per Miretti. La squadra di Mourinho parte forte ma al 55′ ci pensa Thuram con un’azione insistita a portare in vantaggio la Juve e meno di dieci minuti dopo arriva il raddoppio di McKennie. In entrambi i casi è fondamentale la sponda di David.
La partita non è finita. Il Benfica prende un palo, la Juve pure. Poi gli ospiti hanno l’ocasione di riaprire il match. E’ il 78′ e l’arbitro concede un rigore al Benfica con l’aiuto del Var ma Pavlidis scivola sul dischetto e manda in curva.
Ora la Juve è a 12 punti, sicura dei playoff e ad un solo punto dalla qualificazione diretta tra le magnifiche 8. Vedremo cosa riserverà l’ultima giornata.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese