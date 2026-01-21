Basket A2, brutta sconfitta di Torino a Forlì

TORINO – Esce malconcia la Reale Mutua Basket Torino dalla trasferta infrasettimanale di Forlì. All’Unieuro Arena i padroni di casa si impongono per 74-69.

Torino parte bene chiudendo il primo quarto in vantaggio e giocando alla pari fino a metà gara. POi, nel terzo quarto il crollo con Forlì che segna 21 e i gialloblu appena 9. A qul punto è davvero un’impresa recuperare nell’ultimo quarto e Torino lascia la posta piena sul parquet ospite.

Unieuro Forlì – Reale Mutua Torino 74-69 (19-22, 16-14, 21-9, 18-24)

Unieuro Forlì: Demonte Harper 12 (1/2, 2/4), Stefano Masciadri 12 (0/1, 4/4), Deshawn Stephens 10 (5/9, 0/0), Pietro Aradori 10 (1/5, 2/3), Simone Pepe 9 (2/4, 1/6), Raphael Gaspardo 8 (3/6, 0/4), Riccardo Tavernelli 8 (1/3, 2/4), Tommaso Pinza 3 (0/2, 1/2), Giulio Gazzotti 2 (1/1, 0/1), Luca

Dicorato romano 0 (0/0, 0/0), Salawu jr. Mustapha 0 (0/0, 0/0), Jeremy Beruti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 37 9 + 28 (Deshawn Stephens 9) – Assist: 16 (Demonte Harper 5).

Reale Mutua Torino: Matteo Schina 16 (6/8, 1/6), Robert Allen 14 (5/12, 1/3), Macio Teague 8 (2/4, 1/4), Federico Massone 8 (3/9, 0/3), Marco Cusin 8 (4/6, 0/0), Davide Bruttini 5 (1/6, 0/0), Lorenzo Tortu’ 5 (1/3, 1/2), Giovanni Severini 4 (2/2, 0/1), Umberto Stazzonelli 1 (0/0, 0/0), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 40 14 + 26 (Robert Allen 16) – Assist: 10 (Federico Massone 4).

