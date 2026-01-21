Seguici su

MeteoTorino

Al Sestriere lo spettacolo del “Cane Solare”: il parelio illumina le montagne piemontesi

Il parelio è un fenomeno ottico-atmosferico che si manifesta in particolari condizioni meteorologiche e di quota
Gabriele Farina

Pubblicato

17 secondi fa

il

SESTRIERE – Un cielo d’inverno capace di lasciare senza fiato. Nel pomeriggio di martedì 20 gennaio 2026, sulle montagne di Sestriere, in alta Val di Susa, la natura ha regalato uno spettacolo raro e affascinante, immortalato dall’obiettivo di Simone Grasso e pubblicato sulla pagina Facebook di Centro Meteo Piemonte. Intorno al Sole sono apparse due intense macchie luminose, simmetriche e colorate, che hanno attirato l’attenzione di appassionati e curiosi: si tratta di un parelio, noto anche come “Cane Solare”.

Per approfondire:

Il parelio è un fenomeno ottico-atmosferico che si manifesta in particolari condizioni meteorologiche e di quota. È causato dalla rifrazione della luce solare attraverso minuscoli cristalli di ghiaccio sospesi nell’atmosfera, tipicamente presenti nelle nubi medio-alte, spesso di tipo cirriforme. Queste nubi, sottili e quasi impalpabili, possono passare inosservate, ma diventano protagoniste quando la luce del Sole le attraversa nel modo giusto.

I cristalli di ghiaccio, dalla forma esagonale, agiscono come veri e propri prismi naturali: la luce solare viene deviata in più direzioni, ma con un angolo minimo di circa 15°–22° rispetto alla posizione del Sole. È proprio questa deviazione a generare le caratteristiche macchie luminose ai lati del disco solare, spesso accompagnate da sfumature che ricordano i colori dell’arcobaleno.

Fenomeni come il parelio non sono pericolosi, ma restano relativamente rari e fortemente dipendenti dalle condizioni atmosferiche, motivo per cui ogni avvistamento suscita grande interesse. Le zone montane, soprattutto in inverno, offrono un contesto ideale grazie all’aria fredda, secca e ricca di cristalli di ghiaccio in quota.

Lo scatto di Simone Grasso non è solo una fotografia suggestiva, ma anche una testimonianza di quanto il cielo sappia sorprendere, trasformandosi in una sorta di laboratorio naturale a cielo aperto. Un promemoria silenzioso del fatto che, anche nelle giornate più fredde, basta alzare lo sguardo per assistere a uno degli spettacoli più affascinanti che la fisica dell’atmosfera possa offrire.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *