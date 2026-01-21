Cristina Soluri di Borgofranco tra le protagoniste del calendario “Miss Mamma Italiana Gold 2026”

TORINO – Una torinese tra le protagoniste del Calendario 2026 di “Miss Mamma Italiana Gold”: si tratta di Cristina Soluri, 47 anni, vincitrice della fascia Gold Romantica.

Il calendario, presentato a San Mauro Mare durante la Finale Nazionale 2025, mette in luce le vincitrici del concorso nazionale dedicato alla bellezza, alla simpatia e alla dedizione delle mamme italiane. La copertina è affidata a Nicla Nasigrosso di Bari, vincitrice assoluta della categoria Gold 2025, mentre le fotografie sono curate dalla talentuosa Gloria Teti.

Il concorso, giunto alla sua 33ª edizione, si distingue anche per il suo impegno sociale, sostenendo l’Associazione Arianne Onlus, che lavora per la lotta all’endometriosi, una malattia che colpisce milioni di donne in Italia.

Cristina Soluri e le altre protagoniste raccontano con eleganza e simpatia storie di vita quotidiana, famiglia e passione, dando volto e voce a tutte le mamme italiane.

