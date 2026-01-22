È Andrea Cricca il 25enne morto in una azienda agricola di Brusasco, aperta una inchiesta per omicidio colposo

BRUSASCO – È Andrea Cricca il 25enne deceduto in una azienda agricola di Brusasco nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio. L’uomo, residente a Monteu da Po, è rimasto incastrato in un macchinario per lo sminuzzamento del fieno. Trovato dai colleghi, per lui ormai non c’era più nulla da fare. La madre del giovane è stata soccorsa dal 118 dopo aver accusato un malore.

Ora quella azienda in cui è avvenuta la tragedia, gestita del padrino di Andrea Cricca, è stata posta sotto sequestro. Il 25enne, che stava lavorando con il fieno per i bovini allevati nella struttura, non era dipendente dell’azienda. Potrebbero, quindi, non essere state rispettare tutte le norme di sicurezza.

Per fare chiarezza su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri, mentre la procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

