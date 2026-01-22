Seguici su

BiellaCronaca

Strage di Crans-Montana, la 15enne biellese Elsa Rubino si è svegliata: le sue condizioni rimangono gravi

Elsa si è svegliata e ha riconosciuto i genitori, le sue condizioni però rimangono critiche

Pubblicato

10 secondi fa

il

ZURIGO – Sebbene le sue condizioni rimangano gravi, si riaccende la speranza per  Elsa Rubino, la quindicenne di Biella rimasta gravemente ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La ragazza è ricoverata all’ospedale universitario di Zurigo, dove i medici stanno facendo tutto il possibile per salvarle la vita.

Per approfondire:

La notizia appena arrivata è che la giovane si è svegliata dal coma e ha riconosciuto i genitori. Elsa ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su circa il 60 per cento del corpo, un quadro clinico che impone la massima cautela e un monitoraggio costante, per questo si trova ancora in Svizzera, ricoverata in terapia intensiva.

La giovane è stata sottoposta a due operazioni e una terza all’intestino era stata rinviata in quanto le sue condizioni erano troppo delicate: i medici infatti non sciolgono la prognosi.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *