Strage di Crans-Montana, la 15enne biellese Elsa Rubino si è svegliata: le sue condizioni rimangono gravi

ZURIGO – Sebbene le sue condizioni rimangano gravi, si riaccende la speranza per Elsa Rubino, la quindicenne di Biella rimasta gravemente ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La ragazza è ricoverata all’ospedale universitario di Zurigo, dove i medici stanno facendo tutto il possibile per salvarle la vita.

La notizia appena arrivata è che la giovane si è svegliata dal coma e ha riconosciuto i genitori. Elsa ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su circa il 60 per cento del corpo, un quadro clinico che impone la massima cautela e un monitoraggio costante, per questo si trova ancora in Svizzera, ricoverata in terapia intensiva.

La giovane è stata sottoposta a due operazioni e una terza all’intestino era stata rinviata in quanto le sue condizioni erano troppo delicate: i medici infatti non sciolgono la prognosi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese