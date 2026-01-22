Parte in auto da Ivrea per andare a trovare i genitori, morti da anni: fermato 84enne malato di Alzheimer

IVREA – Si mette alla guida di una automobile con un solo pensiero: andare a trovare i genitori. Ma sono morti da anni e l’uomo a bordo del veicolo è un anziano di 84 anni malato di Alzheimer.

L’84enne, che guidava in direzione della Valle d’Aosta, è partito da Ivrea. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata la moglie che ha subito chiamato i carabinieri di Ivrea, temendo che l’uomo potesse imboccare l’autostrada con lo scopo di raggiungere i genitori che però stavano a a Torino, deceduti ormai da tempo.

La donna ha fornito targa e modello della vettura e i militari dell’Arma si sono subito messi alla ricerca dell’uomo, aiutati nelle operazioni anche dai carabinieri in centrale che seguivano il mezzo dotato di Gps installato dalla compagnia assicurativa. Tutto si è risolto, per fortuna, nell’arco di circa 40 minuti, quando le pattuglie hanno trovato la vettura e l’anziano guidatore all’altezza di Pont-Saint-Martin.

Seppur in stato confusionale, l’84enne era in buone condizioni di salute ed è stato riportato a casa.

