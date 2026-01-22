Olimpiadi Milano Cortina 2026: come partecipare agli eventi partendo dal Piemonte

Con l’arrivo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 in programma dal 6 al 22 febbraio 2026, il Piemonte si prepara a vivere di nuovo l’emozione dei Giochi Olimpici non lontano dalla regione in Lombardia, Veneto, Trentino e Alto Adige con eventi e iniziative direttamente raggiungibili o collegabili dal Piemonte, offrendo ai cittadini occasioni concrete per sentirsi parte dell’evento sportivo dell’anno che segna il ritorno dei Giochi olimpici in Italia a vent’anni di distanza da Torino 2006

Un appuntamento di grande richiamo per il pubblico piemontese è stato il percorso della Torcia Olimpica attraverso la regione. Nel gennaio 2026 la fiamma ha fatto tappa in numerose città e località piemontesi, trasformando strade e piazze in palcoscenici di festa e partecipazione.

Per informazioni sui Giochi è possibile utilizzare il sito ufficiale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e il sito dedicato ai Giochi realizzato dal CONI.

Per gli appassionati piemontesi, Milano rappresenta la sede più facilmente raggiungibile dei Giochi. Grazie ai collegamenti ferroviari diretti e per l’autostrada Torino – Milano, chi parte dal Piemonte può raggiungere Milano in tempi brevi e partecipare a diverse competizioni. Con un piano di mobilità ben organizzato, collegamenti diretti e un calendario ricco di appuntamenti, seguire le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 diventa un’esperienza realizzabile e memorabile anche per chi vive nel Nord-Ovest italiano. Partecipare a questi eventi a Milano è particolarmente comodo per chi vive in Piemonte, grazie ai treni veloci e ai regionali che collegano Torino e le principali città piemontesi con Milano in circa un’ora o poco più.

Nel capoluogo lombardo si svolgeranno numerosi eventi sportivi del programma olimpico, in particolare quelli legati alle discipline del ghiaccio :

• Figure skating – pattinaggio artistico: tutte le gare di pattinaggio si terranno alla Milano Ice Skating Arena , quello che conosciamo come Unipol Forum di Assago. Il programma del pattinaggio su ghiaccio include eventi individuali, di coppia e programmi di danza sul ghiaccio, fra le discipline tra le più spettacolari delle Olimpiadi invernali.

• Short track e pattinaggio di velocità su ghiaccio: lo short track sarà anche lui ospitato all’interno della Milano Ice Skating Arena del capoluogo lombardo, mentre il pattinaggio di velocità si svolge al Milano Speed Skating Stadium che si trova nel polo fieristico di Fiera Milano Rho ex area Expo 2015, a fianco della Milano Rho Ice Hockey Arena, formando il Milano Ice Park.

con appuntamenti emozionanti per gli spettatori, con scontri ravvicinati tra i migliori atleti del mondo del pattinaggio sul ghiaccio di velocità

• Hockey su ghiaccio: Milano ospiterà le gare del programma di hockey maschile e femminile, uno degli sport olimpici più seguiti , che si svolgeranno nella nuova arena Santa Giulia che per le Olimpiadi si chiamerà Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, e nella Milano Rho Ice Hockey Arena.

A Milano si svolge anche La Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026 nello Stadio San Siro ribattezzato per l’occasione Milano San Siro Olympic Stadium.

Per chi è disposto a spostarsi un po’ più lontano, Cortina d’Ampezzo, sede storica delle Olimpiadi invernali del 1956, diventa un’altra meta imperdibile. Le competizioni principali a Cortina includono:

• Sci alpino femminile sulle leggendarie piste delle Tofane, teatro delle gare più tecniche e spettacolari delle Olimpiadi.

• Bobsleigh, slittino e skeleton sul rinnovato Eugenio Monti Sliding Centre, accessibile con servizi di navette per gli spettatori.

• Curling nello Stadio Olimpico del Ghiaccio nel centro di Cortina, che permette di vivere gare da un punto di vista ravvicinato.

Cortina è raggiungibile dal Piemonte con un viaggio decisamente più lungo in auto o in combinazione treno-bus, ma per molti appassionati vale la pena dell’esperienza: gli scenari dolomitici e l’atmosfera alpina rendono queste competizioni tra le più coinvolgenti delle Olimpiadi.

Le altre competizioni Olimpiche si svolgono in Lombardia a Livigno per freestyle skiing e snowboard, e Bormio con lo sci alpino maschile e lo sci alpinismo. In Trentino Alto Adige ci saranno le competizioni di biathlon ad Anterselva, di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica a in Val di Fiemme e a Predazzo e di pattinaggio di velocità a Baselga di Pinè.

Oltre alle gare sportive, l’edizione 2026 delle Olimpiadi ospita eventi legati alla cultura e alla storia, come installazioni e celebrazioni nelle città coinvolte. A Milano, oltre alle competizioni, sono previste iniziative culturali e mostre legate al contesto olimpico e alla storia italiana, offrendo occasioni di visita prima o dopo gli appuntamenti sportivi principali.

I Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si svolgeranno invece dal 6 al 15 marzo 2026 e le loro competizioni si svolgeranno nelle stessi sedi a Milano e Cortina d’Ampezzo, Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Anterselva e Tesero. Il viaggio della fiamma paralimpica inizierà il 24 febbraio 2026 e attraverserà l’Italia per 10 giorni, coinvolgendo 501 tedofori prima dell’inizio dei Giochi.

