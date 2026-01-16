Crans-Montana: ancora molto delicate le condizioni di Elsa, per la 15enne biellese sospeso il terzo intervento chirurgico

ZURIGO – Circa una settimana fa è stato eseguito il primo, delicatissimo intervento chirurgico su Elsa Rubino, la quindicenne di Biella rimasta gravemente ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La ragazza è ricoverata all’ospedale universitario di Zurigo, dove i medici stanno facendo tutto il possibile per salvarle la vita.

Oggi era previsto il terzo intervento chirurgico per la giovane biellese, ma è stato sospeso: le sue condizioni risultano ancora molto delicate e i medici dell’ospedale di Zurigo hanno preferito aspettare.

Elsa ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su circa il 60 per cento del corpo, un quadro clinico che impone la massima cautela e un monitoraggio costante. La quindicenne non può al momento essere trasferita in un ospedale italiano, ma da parte della famiglia c’è piena fiducia nelle capacità dello staff medico svizzero.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese