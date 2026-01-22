Seguici su

Truffa agli anziani, si finge carabiniere e perito del tribunale per portare via valori per 70 mila euro

Il falso perito si è recato nell’abitazione, si è fatto aprire la cassaforte e si è appropriato del denaro e dei monili del valore di 70 mila euro

TORINO – Un uomo di 37 anni è stato arrestato per una truffa da circa 70mila euro ai danni di una coppia di anziani torinesi. L’uomo si era finto prima carabiniere e poi perito del tribunale per convincere le vittime a consegnargli denaro, buoni postali e gioielli in oro custoditi in cassaforte.

Il 21 ottobre scorso l’anziano marito aveva ricevuto una telefonata in cui l’interlocutore, spacciandosi per carabiniere, lo accusava di aver utilizzato la propria auto per una rapina e lo invitava a presentarsi per un presunto interrogatorio. Poco dopo, lo stesso uomo e un complice avevano contattato la moglie chiedendo informazioni sulla cassaforte e sul contenuto, annunciando l’arrivo di un “perito” per verificare la provenienza dei beni.

Il falso perito si è poi recato nell’abitazione, si è fatto aprire la cassaforte e si è appropriato del denaro e dei monili. Le indagini della Squadra Mobile di Torino, basate su filmati di videosorveglianza, traffico telefonico e testimonianze, hanno permesso di identificare l’autore della truffa. L’uomo, rintracciato a Napoli, è stato arrestato dal commissariato “San Ferdinando” e il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.

