Sulla chiusura di Palazzo Nuovo, il CUA: “Comportamento vigliacco”

TORINO – La chiusura temporanea di Palazzo Nuovo ha acceso lo scontro tra l’Ateneo e una parte del movimento studentesco.

L’Università ha comunicato lo stop alle attività per venerdì 23 e sabato 24 gennaio, motivando la decisione con ragioni di sicurezza legate alle manifestazioni e ai cortei previsti nel fine settimana nel centro cittadino.

La dura replica del CUA

La decisione non è però passata inosservata tra gli studenti. A intervenire con toni durissimi è stato il Collettivo Universitario Autonomo (CUA), che sui social ha diffuso una nota di forte contestazione.

Secondo il CUA, la chiusura di Palazzo Nuovo sarebbe stata decisa anche per impedire lo svolgimento di una festa già annunciata per la serata di venerdì, un evento di musica e socialità legato alla campagna “Aska è la mia città”. Un’iniziativa che, nelle intenzioni degli organizzatori, avrebbe dovuto creare “spazi di incontro e partecipazione fuori dalle logiche del consumo e del profitto”, con concerti live e dj set di artisti indipendenti.

Il collettivo definisce il comportamento della rettrice “vigliacco, autoritario e inutilmente allarmista”, accusandola di essere “succube delle intimidazioni della Questura” e di voler “montare casi mediatici dal nulla”, esercitando pressioni sulle istituzioni cittadine.

Festa spostata, la tensione però resta

A seguito della chiusura dell’edificio universitario, l’evento è stato spostato al Laboratorio culturale occupato autogestito Manituana, ma la polemica resta aperta.

Per il CUA, la chiusura rappresenta un attacco diretto agli spazi di socialità studentesca e un precedente preoccupante nella gestione dell’ordine pubblico all’interno dell’Università.

Dall’altra parte, l’Ateneo ribadisce la necessità di tutelare l’incolumità di studenti, docenti e personale, in un contesto cittadino ritenuto potenzialmente critico nel fine settimana.

