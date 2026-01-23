Palazzo Nuovo, Università degli Studi di Torino: chiusura straordinaria per via dei cortei

TORINO – L’Università degli Studi di Torino comunica tramite i suoi canali accademici la chiusura temporanea di Palazzo Nuovo per le giornate di oggi venerdì 23 gennaio e domani sabato 24 gennaio.

Le ragioni, stando a quanto comunicato, sono per motivi di sicurezza legati alle manifestazioni e ai cortei che si terranno in questo weekend nel centro di Torino, dove sono site molte delle sedi accademiche. Nei giorni scorsi, la Rettrice Cristina Prandi ha informato che la sede dell’Università sovra citato si trova “in condizioni al di fuori di ogni perimetro di sicurezza. Il rischio di farsi male – in caso di scioperi o eventi organizzati all’interno dello stabile – è terribilmente alto”.

Pertanto, tutte le attività didattiche, a partire dagli appelli della sessione in corso, sono state ricollocate in altre strutture adiacenti e comunicate su altri canali appositi.

