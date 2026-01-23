CronacaTorino
Ruba un profumo da un negozio di via Roma, arrestata
Rapina e non furto a causa delle presunte aggressioni avvenute fuori dal negozio
TORINO – Una donna è stata arrestata con l’accusa di rapina per aver rubato un profumo da un negozio di via Roma, a Torino. I fatti risalgono ad alcuni giorni fa: la donna 44enne è stata sorpresa ad intascare il prodotto, un addetto alla sicurezza l’ha fermata e lei lo ha picchiato, almeno questo è quello che sostiene l’accusa. É per questa resistenza successiva al fatto che si ipotizza il reato di rapina e non di quello di semplice furto.
