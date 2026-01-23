Iniziata la demolizione delle costruzioni inagibili dell’ex Piscina Sempione

TORINO – Ieri mattina, 22 gennaio, l’ex piscina Sempione e l’area circostante sono state sgomberate. Le strutture sono state rese inagibili anche con il supporto della polizia ed è iniziata la demolizione.

Sono state trovate alcune persone senza fissa dimora che, spiega la Città di Torino in una nota stampa, “hanno ricevuto la proposta di aiuto per una presa in carico sociale o sanitaria da parte dei servizi sociali della Città”.

La Polizia ha identificato 28 persone, 20 delle quali “sono state già denunciate in stato di libertà per il reato dievasione di terreni e edifici – continua il Comune -. Due cittadini stranieri sono stati accompagnati in Ufficio per la valutazione della loro posizione sul T.N. Una volta liberata l’area, i mezzi di cantiere hanno iniziato la demolizione di alcune costruzioni esistenti ormai inagibili, mentre una terza struttura è stata chiusa all’esterno con lastre di acciaio rinforzate. Si provvederà anche ad un rafforzamento delle recinzioni interne mentre gli operatori di Amiat stanno provvedendo alla pulizia dell’area e alla rimozione dei rifiuti”.

